日本今天一度針對靠太平洋側部分地區發布「海嘯注意報」，日媒報導，日本氣象廳因為無法掌握造成海嘯的地震詳情，所以無法預測海嘯，只能邊靠觀測邊發布「海嘯注意報」。

日本讀賣新聞報導，日本時間今天清晨5時25分左右發生震源位於伊豆群島鳥島近海的地震，氣象廳在上午6時40分後，分別在伊豆群島、千葉縣，甚至遠達九州地方的鹿兒島縣等地，觀測到高度約10公分到60公分的海嘯，並在之後發布「海嘯注意報」。

氣象廳已在今天中午全面解除「海嘯注意報」，但呼籲民眾應留意後續可能發生的地震或海嘯。

氣象廳表示，雖然推估今天清晨這起地震的震源深度為「極淺」，但無法掌握震源具體位置及地震規模，也沒有觀測到震度1級以上搖晃。

因此，氣象廳無法預測海嘯，稍早針對各地發布的「海嘯注意報」，是從上午6時40分左右在八丈島觀測到海嘯後發布，並在繼續觀測到高度超過20公分海嘯後，相繼發布「海嘯注意報」。

氣象廳地震情報企劃官下山利浩在上午召開的緊急記者會上說，由於造成海嘯的地震詳情不明，要預測海嘯有困難，所以他們邊觀測各地潮位邊發布「海嘯注意報」。

每日新聞報導，氣象廳表示，雖然觀測到地震搖晃是事實，但不清楚原因是火山噴發還是地殼變動。

專精海嘯領域的日本東北大學教授今村文彥說，由於有地區被觀測到出現高度約60公分的海嘯，「儘管（地震）搖晃規模小，但海嘯能量絕對不容小覷」，研判這次屬特殊狀況。

今村認為這次發生了在小範圍場所出現海嘯的異常情況，「可能性之一就是在該海域發生火山噴發」。