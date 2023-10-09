新北校園通APP於9月全新改版，為鼓勵更多親師生關心新北教育重要資訊，點閱教育放送台，舉辦BIG FANS滿點抽獎活動，從10月11日至10月31日活動期間只要依活動內容點擊觀看相關訊息，即可參加抽獎，最大獎是Dyson吹風機。

另只要下載APP即可獲得100點揪i點，點數可兌換7-11 OPEN POINT， 10月起更增加SUPER POINT供選擇，體驗「多平台集點、多點數折抵、多票券整合」的功能。

教育局表示，校園通BIG FANS點好點滿大放送活動，從10月11日至10月31日，活動期間只要每周至少各點擊1次新北校園通APP首頁及教育放送台內部大圖示，且教育放送台的新北教育局頻道每則訊息都有點擊觀看，即可參加抽獎。

教育局將於11月22日抽出得獎名單，並公布在新北學BAR與新北校園通，活動獎品有Dyson HD15全新一代吹風機 1名、Apple Watch Series 8 1名、GARMIN vívomove Sport 指針智慧腕錶 1名、AirPods (第3代) 1名、Björk and Berries北歐香氛沐浴精 3名及Björk and Berries北歐香氛護手霜 5名。

此外，透過超級點數的全數位點數整合平台，與各家點數品牌技術合作，讓揪i點點數透過SUPER POINT提升使用價值，升級為沒有期限的數位資產，引導學生與家長針對點數管理規畫討論，使學生增進資產的概念。

教育局表示，新北校園通APP從幼兒園、國小、國中到高中職學校的學生、老師和家長都能使用，只要下載新北校園通APP，就可以享有學生請假、成績、出缺席、課表資訊查詢、電子聯絡簿等24項功能。