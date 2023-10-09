距離2024總統大選已剩不到100天，藍綠白攻防增多。然而，文化大學廣告學系系主任鈕則勳指出，他發現了1個對國民黨極為不利的現象，就是選戰戰術運用明顯不如民進黨，只能鞏固深藍，因此他建議，國民黨要想辦法開拓中間及年輕選票。

鈕則勳昨（8）在臉書發文表示，綠營在打選戰議題上是「三線並行」，首先，在「Lin bay好油」自導自演事件爆發後轉守為攻；第2，在國造潛艦議題上，暗示藍營人士疑涉入洩密、不愛台。

最後，民進黨總統參選人賴清德還釋出了早年在立法院批評國民黨擋國防預算、不愛台灣，有濃濃「抗中保台」味道的影片，除了可炒議題、拉聲量，還能抹紅藍軍、鞏固深綠，並形塑他愛台灣的形象，「一箭四雕」。

至於藍營，鈕則勳指出，它們呼應了前總統馬英九不參加國慶的議題，國民黨總統參選人侯友宜舉辦15縣市串連升旗，算是接球反制、要搶中華民國的詮釋權，然而，議題的力道不夠，頂多鞏固深藍，就算要和高雄市前市長韓國瑜合體造勢，也只有深藍「會嗨」。因此，鈕則勳建議國民黨，要想辦法開拓中間及年輕選票，「才是正辦！」