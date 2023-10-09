林姓男子去年4月底向新北市違章建築拆除大隊檢舉違章建築佔用他的土地，卻在張姓公務員到場勘查時偷塞六千給他「疏通」，被廉潔自守的張交給政風室辦理，新北地檢署依《貪污治罪條例》起訴林男。

檢廉調查，林男久居屏東，日前返北竟發現自己在新北市三重區仁興段上的土地竟被人蓋了違建佔用，氣得在去年4月底向新北拆除大隊檢舉，並趁著北上開庭前一天和拆除大隊派的張姓公務員到土地違建勘查。

勘查席間，林為求加速拆除作業進度，硬塞給張姓公務員一個白色信封，神秘兮兮對他說「離開後再在車上打開」。

張姓公務員上車後跟同行的徐姓同事說起這件事，兩人一同打開信封，赫然發現裡頭裝著白花花的千鈔六張，廉潔自守的張姓公務員遂將鈔票連同信封一起交給拆除大隊政風室處理。

偵查時，林男矢口否認，更辯稱「我當天根本沒有前往三重土地」，但林男的行事曆與手機門號網路歷程出賣了他，證實他在勘查前一天為開庭北上，勘查時人也在三重土地，檢方因此依《貪污治罪條例》起訴林男。