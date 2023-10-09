受鹽塵影響使得高壓電洩漏嚴重，同仁漏夜以淨水清掃絕緣設備，將沾黏在絕緣設備上的粉塵以及鹽塵沖刷乾淨，降低漏電情形。(台電提供／吳建輝彰化傳真)

台電彰化經過5天終於在昨晚全部搶修完畢，前後動員1500多人次。(台電提供／吳建輝彰化傳真)

小犬過境台灣，雖無劇烈降雨，但強風導致鹽塵害造成沿海地區停電，台電彰化經過5天終於在昨晚全部搶修完畢，前後動員1500多人次，縣長王惠美肯定台電辛勞，不過呼籲台電找出對付鹽害的方法，並研擬SOP以利未來加速復電速度。

台電彰化營業處表示，小犬颱風連日造成彰化9.4萬多戶停電，主因是東北季風挾帶沙塵及鹽塵到西濱沿海地區，受鹽塵影響使得高壓電洩漏嚴重，同仁漏夜以淨水清掃絕緣設備，將沾黏在絕緣設備上的粉塵以及鹽塵沖刷乾淨，降低漏電情形。

這5天除了彰化本地的台電人員投入搶修外，還有來自台北、桃園、台中及南投等縣市的台電人員跨區支援，搶修包括芳苑、二林、大城、福興、埔鹽、竹塘等鄉鎮，共動員高達1500人次協助搶修，直到昨天晚間9點40分才全部復電。

而彰化縣長王惠美得知全縣復電以後，第一時間也在臉書感謝台電辛勞，不過她認為台電應該重視鹽害所造成的停電問題，除了會造成鄉親的冰箱爛菜腐化之外，彰化是農業大縣，許多養殖業、畜牧業等因停電造成損失，呼籲台電徹底找出原因，並且研擬對策訂SOP，才能根本解決問題。