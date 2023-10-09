明（10）日就是雙十國慶日，然而由於蔡政府今年在主視覺寫下「Taiwan National day」，引發前總統馬英九不滿，讓國慶在還沒開始前，就引發一陣喧囂。不過台北市議員、立委參選人徐巧芯為了讓國慶日持續傳承，特別準備了一個秘密行動，在選區的住戶信箱中插了一面又一面的國旗。有網友看到直言，「好感動，眼眶都濕了」。

整面信箱插滿國旗的畫面讓人相當震撼。（圖取自徐巧芯臉書）

徐巧芯今（9）日在臉書貼出，自己在家家戶戶派發國旗的照片，整面國旗海相當壯觀。徐表示，「明天就是國慶日了！這幾天信義南松山的朋友們，陸陸續續應該可以在信箱中找到國旗。」

除此之外，徐巧芯還強調，「希望這個小驚喜大家會喜歡。一起欣賞青天白日滿地紅的美麗與感動，讓我們將這面旗幟一代又一代的傳承下去」。徐呼籲，記得在10月10日把國旗高高懸起、帶著國旗出門參加國慶，我們一起愛國，「雙十國慶快樂，中華民國萬歲」。

對於徐巧芯為祝賀國慶準備的小驚喜，網友紛紛留言表示「中華民國萬歲」、「加油啊」、「國旗海好漂亮 」、「收到國旗了，謝謝巧芯小姐，很感動的禮物」、「國民黨幸好有妳」、「芯潮流下架新潮流」。