以巴衝突加劇，馬來西亞首相安華批評，國際社會對巴勒斯坦人民遭受暴行和壓迫的問題上採取偏坦作為，如此的不公義也讓數百名無辜生命成為受害者。

安華（Anwar Ibrahim）昨晚在前身為推特（Twitter）的X平台上發文表示，馬來西亞始終支持巴勒斯坦人民的奮鬥。

他批評猶太復國主義者無情地沒收屬於巴勒斯坦人民的土地和財產，國際社會在巴勒斯坦人民遭受暴行和壓迫的問題上，採取了偏坦作為。

安華說：「這樣的不公不義，導致數百名無辜生命為之受害。」

安華並附上大馬外交部聲明。這份聲明對加薩走廊及周邊地區衝突升級深表關切，強調必須立即停止破壞和人命損失，有關各方要發揮最大自制，致力緩和緊張局勢。

大馬外交部在聲明中呼籲正視巴勒斯坦人長期承受非法占領、封鎖等苦難，艾格撒清真寺（Al Aqsa）遭褻瀆，及占領者以色列的剝奪政策等問題根源。

大馬外交部聲明指出，對以色列政權採取的不一致行動，令人對國際原則適用的普遍性產生質疑，也凸顯需對種族隔離政權採取一致立場。

另外，國民聯盟國際事務委員會主任袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）發表4點聲明，支持巴勒斯坦為保衛自己、領土和利益，以及所有穆斯林利益所做努力。

袁懷紹在社群媒體平台臉書（Facebook）的聲明說，猶太復國主義政權對巴勒斯坦人殖民壓迫，並褻瀆艾格撒清真寺，引發巴勒斯坦人民與國際社會的憤怒。

他在臉書聲明說，巴勒斯坦對以色列軍事行動，是回應巴勒斯坦人民在國際社會所遭受到的暴行。國民聯盟敦促馬來西亞政府表態，絕不與以色列建立任何外交或貿易關係，所有大馬人民應拒絕並譴責猶太復國主義的殘暴政權和壓迫作為。

袁懷紹在聲明中籲請世界各國透過談判，特別是透過聯合國外交管道，共同應對這場危機。

根據大馬外交部昨晚聲明，馬來西亞重申巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。