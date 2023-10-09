近期大陸西安外語大學城為許多網友討論的焦點，因為一名30歲的上班族，發現自己就讀於該校會計系的22歲丁姓女友竟然同時腳踏3條船。該名男子在崩潰之下，就製作了63頁PPT來記錄丁女的劈腿紀錄，而其中丁女與其他男子甚至還有車震、拍攝裸照等情事，讓不少網友看的是嘖嘖稱奇。

根據大陸媒體報導指出，該名男子自述自己正在上海的會計公司任職，2022年年底與就讀西安外國語大學會計系大四的丁女開始交往。該名男子對丁女可以說是極盡呵護，甚至還會給予丁女生活費用，時不時地還有各種禮物的饋贈，用著社會人士的薪資滿足丁女物質上的需求。

但後來該名男子發現，丁女竟然背著自己在學校內還劈腿了2名在校生，男子甚至在丁女的手機中發現丁女與2名男子大量的鹹濕對話，中間甚至透露丁女曾與2名男子發生關係，甚至還有車震等情事。對話中也充滿了男女雙方交換的裸照、性感照，丁女甚至還欺騙其中一名男子自己是「處女」。

在PPT中，該名男子甚至發出質問「我不能理解也不能明白，明明你說我是你遇到過所有男生里對你最好最愛的那個人，為什麼你卻要用最差的方式對待我！為什麼你能同時叫兩個人寶寶，為什麼你能同時做到跟小三說寶寶晚安的同時也跟我說寶寶晚安呢?」、「這幾天你每天都跟我道歉，但是道歉有什麼用呢？道歉能改變你出軌的既定事實嗎？」

最後該名男子在文末自稱自己是「去他妈的爱情吧，我就是一个西安外国语大学为爱冲锋的大傻逼！」而整份PPT在網路上曝光後，隨即引發不少網友的討論，絕大部分網友都認為該名男子十分可憐，但也有部分網友認為，男子的行為已經對丁女造成極大的困擾與名譽損害，丁女已經成為標準的受害人。而也有網友爆料指出，該名男子最後有發表聲明，表示目前網路行為已經超脫自己的想像，呼籲網友自律。而也有網友指稱，最後兩人已經和好了，但目前尚無法證實其真實性。