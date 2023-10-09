中山大學一名女學生日前提問民進黨總統參選人賴清德，如何解決民進黨諸多貪汙弊案，事後傳遭「出征」。對此，國民黨團總召曾銘宗直言，賴清德當初也曾深受民進黨網軍騷擾，還請蔡英文總統要求網軍別再繼續，而賴在演講遭遇問題時，非但沒有好好回答，還讓女學生遭受網軍攻擊，更要求賴清德出面說明。

曾銘宗表示，賴清德前幾天在中山大學被詢問為何蔡政府會發生這麼多貪腐案件，導致女學生被網軍出征遭騷擾，國民黨團要求民進黨約束你們的網軍，蔡英文去告訴蔡的網軍，別再去騷擾單純的學生。

曾銘宗指出，賴清德應該出面說清楚，講明白，賴身為當事人，過去也深受民進黨網軍騷擾，賴當時還特別發表請蔡英文網軍別繼續騷擾，國民黨團要求民進黨出面講清楚說明白，也請賴清德不要迴避。

曾銘宗強調，中華民國是自由民主法治社會，為何在學校演講被提出問題時，沒有被好好回答，竟然事後還要遭受民進黨網軍騷擾，請民進黨講清楚，賴清德公開對外說明。