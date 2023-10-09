以色列國防軍（IDF）前國際發言人康里克斯（Jonathan Conricus）8日晚間在社交平台X上表示，以色列已在迦薩附近集結10萬預備役部隊，以應對與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯展開的戰爭。

哈瑪斯7日清晨對以色列發動「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood），發射5000枚火箭彈，並在多個方向滲透進入以色列控制地區，以色列軍方隨後對迦薩地區作出報復性打擊。 以巴之間爆發的衝突8日持續激化，雙方在迦薩走廊等多個地方展開激烈戰鬥。 英國《衛報》稱，這場衝突是1973年贖罪日戰爭以來，以色列面臨的最大軍事挑戰。

根據以色列《國土報》、《今日俄羅斯》（RT）報導，以色列總理辦公室8日表示，在哈瑪斯對以色列發動大規模襲擊後，以色列安全內閣7日晚間批准尼坦雅胡政府「進行可能導致戰爭的軍事行動」，這意味著以色列正式向哈瑪斯宣戰。

根據《半島電視台》報導，康里克斯在社交平台X發布影片稱，「我們目前在以色列南部集結了約10萬人的預備役部隊」，「我們的工作是確保在這場戰爭結束時，哈瑪斯不再有任何軍事能力來威脅以色列平民。除此之外，我們還要確保哈瑪斯無法『統治』迦薩地帶。」康里克斯還補充說，以色列軍隊正在追捕最後一批滲透到以色列南部的巴勒斯坦武裝人員。