在這次以巴戰爭中，麻州布蘭迪斯大學（Brandeis University）名譽教授特倫（Ilan Troen）痛失女兒女婿。

在巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日空前大規模突襲以色列後，以軍隨即重手報復空襲加薩。包括兒童在內，這場衝突至今已造成雙方超過1100人死亡。白宮已證實，有美國公民不幸在以色列喪生。麻州布蘭迪斯大學（Brandeis University）名譽教授特倫（Ilan Troen）說，女兒和女婿在保護兒子的過程中不幸喪生，而孩子也受傷送醫。

綜合外電8日報導，特倫不久前才退休，搬回以色列與家人團聚。他在接受NPR採訪時說，女兒和女婿遭哈瑪斯武裝分子攻擊，當時他們都躲在家裡。但由於外面槍擊聲不斷，女兒和女婿用身體保護兒子。然而，一顆子彈仍然射穿了他們，並傷及兒子。特倫並未提及兩人的姓名，目前不清楚，他們是不是美國公民。

布蘭迪斯大學是美國第一所由猶太人所創立的大學，校長利博維茨（Ron Liebowitz）發表聲明哀悼說，「得知特倫教授在以色列的悲慘事件中失去女兒及女婿，校方深感悲痛。他和家人一直都是布蘭迪斯社區的重要成員，我們始終惦記他和妻子卡羅（Carol）一家人。」

哈馬斯7日發動空前突襲至今，包括兒童在內，以色列有超過700人喪生，。而巴勒斯坦衛生部則說，以軍7日來持續空襲加薩，已導致超過413名巴勒斯坦人喪命，其中包括78名兒童，還有2300人受傷。另一方面，白宮國家安全會議證實，有「數名」美國公民喪生。

消息人士說，美國眾議院官員在8日晚間接獲情報，其中提到「在以色列遇襲的事件中，目前已有4名美國人喪生」，並說「美國公民的死亡人數預料還會上升」。