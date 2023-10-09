一名曾任縣市衛生局長的男子，卸任後經營一間診所，5年間與診所女員工曉雲（化名）偷情，兩人發生共計200次性行為。去年3月，男方向妻子坦承出軌，並私下賠償120萬元，但元配認定曉雲侵害配偶權，於是憤而提告。案經上訴一、二審，最終判處曉雲須賠35萬。

根據判決書，該名醫師先前曾任某縣市衛生局長，卸任後改於故鄉開設內科診所，同時聘來曾經教導的學生曉雲至診所任職。雙方自2017年始爆發不倫戀，多次於超商、診所結束營業後頻繁約會，更以每周一、二次頻率發生性關係，期間更互傳簡訊：「怎麼親怎麼吸都可了」、「做愛做到飽」、「有甚麼好不積極，我也很享受，你動我享受，你做我享受，你爽我也爽，這樣就好」。

曉雲於庭上辯稱，她是迫於權勢壓力而與醫師發生性關係，同時強調醫師並非第一次外遇，理應負起絕大部分責任，並表示醫師原先已賠償妻子120萬元，此部分應為侵害配偶權之賠償。

法院審理時，依據銀行紀錄並無領取120萬元，認為元配並非向丈夫提告求償，同時審酌曉雲薪水每月僅2萬，因此判賠35萬元。

曉雲不服上訴，向法官主張仍有3名未成年子女須撫養，35萬元賠償於她而言過於沉重。二審時，法官仍採一審見解，認為曉雲與醫師多次發生性行為，已侵害配偶權，駁回上訴，最終仍判賠35萬元確定。