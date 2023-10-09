大陸一部大型挖掘機近日在內蒙古通遼市龍山鎮進行施工作業，在地下5米處挖出2具屍體，讓塵封了31年的命案真相隨之揭開。公安機關介紹，近日在自治區公安廳的堅強領導和市局刑偵支隊指導下，通遼市公安局科爾沁分局經過大量調查，層層抽絲剝繭尋覓真凶，成功偵破1992年間2起殺人埋屍案，並將2名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

《北京青年報》報導，1992年2月，河南省漯河市李師傅、蔡師傅受公司委派，前往通遼市寶龍山鎮向張男催收麵粉款項7.2萬元。當張男發現2人攜帶高達11萬元現金後，便起了歹念。4月28日，2人離奇失蹤。同年6月，李師傅家人見其久久未歸，便與其公司人員一起前往寶龍山鎮找人。

張男供稱，4月份，李師傅和蔡師傅在當地結識一名女子後，3人便一同前往外地做生意。同年12月，公司懷疑李師傅和蔡師傅攜款私逃，便上報檢察機關派員來到內蒙古調查2人失蹤一事，並向當地派出所報案均無果。至此，李師傅和蔡師傅去向成謎。

2020年，通遼市公安局科爾沁分局在辦理「7.26」專案時，打掉以張男為首的惡勢力犯罪集團，警方在梳理案卷時，發現該惡勢力犯罪集團頭目張男與當年和李、蔡2人交易麵粉生意的人是同一人，這一線索立即引起了專案組成員注意。

通遼市公安局科爾沁分局成立了以分局主要負責人為組長的專案組，在全局範圍內集中優勢警力，將傳統手段與現代技術相結合，重新梳理線索深度研判，對李師傅和蔡師傅失蹤案進行深挖細查。專案組輾轉通遼市科左中旗、赤峰市、河南省漯河市郾城縣等地開展摸排走訪，終於獲得與案件有關的重要線索。

在詢問張男親屬時了解到，對方身邊曾有一名工人曹男可能與李師傅和蔡師傅失蹤案有關。於是，專案組成員連夜前往曹男住所將其抓獲，專案民警運用縝密的邏輯推理和掌握的案情線索，對曹男展開審訊攻堅，對方終於承認了夥同張男將李師傅和蔡師傅殺害並埋屍的全過程。

警方稱，被害人屍骨是成功突破全案的關鍵證據，一定要找到。根據曹男交待的埋屍地點，專案組迅速前往該地。屍體掩埋時間長達30餘年，現場地形地貌已有改變，搜尋屍體的難度可想而知。在公安機關有關負責同志的指揮下，挖掘機挖開被填埋的場地，民警持鐵鍬配合挖掘機進行挖掘，經過3天3夜的持續努力，當挖至地下5米深時，終於見到了屍骨、殘骸、衣物及被害人身份證件，為該案的突破提供了關鍵證據支撐，案件真相終於大白於天下。

經查，1992年，張男在與李師傅和蔡師傅進行交易時動了圖財害命的念頭，於是夥同曹男於4月27日晚和28日晚分別將2人殺害後埋在家中後院，並將現金占為己有，為掩人耳目，張男在1993年將家中後院房屋重建，隱藏屍體。目前，犯罪嫌疑人張男和曹男已被當地警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。