海天一線通霄新埔絕美落日大道也旗海飄揚。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣府前路段也插滿旗幟。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為與鄉親共同歡慶國慶日，特別委託苗栗縣創意美學研究推展協會自國慶連假起到10月31日止，在縣內重要道路、橋梁等38個路段懸掛青天白日滿地紅國旗，盼國旗旗海飄揚下，適時展現光輝10月愛國氣勢，並祝中華民國112歲生日快樂、國運昌隆。

苗縣府指出，今年縣府審慎考量縣內重要道路、交通流量及用路人安全等相關條件，規畫出懸掛國旗的重要路段，相較於去年更擴大懸掛範圍，新增加如海天一線通霄新埔絕美落日大道、通往高鐵站主要聯外道路新港大橋。

以及連接縣內重要聯絡橋梁，包括卓蘭鎮蘭勢大橋、三義鄉義里大橋、獅潭鄉新汶水橋、南庄鄉永興橋、西村大橋、福德大橋、南庄橋、三灣鄉峨嵋橋及隆恩路橋、三灣鄉中港溪橋、頭份市至興橋、頭份市東興大橋、竹南鎮德照橋、竹南鎮公義路等12個重要路段。

縣長鍾東錦表示，愛國是每個鄉親的中心德目；國旗，是展現國家意象的重要元素，更是凝聚人民力量的重要媒介，其中代表光明磊落、坦白無私、辛勤奉獻的意涵，也是縣府團隊奉作推動各項幸福政策的重要圭臬外，更是世代間應相互傳承的重要價值。

他說，在這個光輝10月，希冀藉由懸掛國旗彰顯全縣縣民歡欣鼓舞之意，希望讓縣民在看見國旗旗海飄揚之際，激發出內心愛護國家及家鄉之情操，也鼓勵全體縣民一起懸掛國旗、揮動國旗，與縣府團隊一同慶祝中華民國生日快樂。