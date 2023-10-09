麋先生日前包場請粉絲看電影《周處除三害》，主演阮經天（左二）、王淨和監製李烈出席映後。（相信音樂提供）

麋先生為電影《周處除三害》打造片尾曲〈壞蛋〉。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER暌違3年的全新創作專輯《都是浪漫害的》即將發行，首波新歌〈壞蛋〉為電影《周處除三害》量身打造，麋先生日前也寵粉包場請歌迷看電影，不但在映後現身問候，一開場聖皓竟無預警介紹阮經天、王淨和監製李烈驚喜出場，引起現場驚呼，紛紛舉起手機狂拍，阮經天笑道：「平常很少跟一群和自己身高差不多的男生們站在一起，讓我自己感覺很像麋先生的一員！」最狂壞蛋「麋天」合體嗨到翻。

阮經天在《周處除三害》展現癲狂著魔的執著，問起麋先生私下最為什麼事堅持到底？麋先生想了想打趣說：「我們最執著的事情就是做音樂，從國高中認識組團到現在，遇到很多阻力，但我們仍然還在。」聖皓也開喆安的玩笑說：「喆安最近開始多方發展，開始學廚藝，獲得團員一致好評之後，又開始學園藝，最近還考到駕照，執著於學習，技能越來越多。」

麋先生在〈壞蛋〉MV中化身「最狂壞蛋」，無所不用其極的「壞」，打造180度翻車大場面，麋先生在煙霧瀰漫的火堆中登場， MV日前發布3天累積近10萬點閱次數，許多電影導演及影評更大讚是「壞到震驚電影圈」。聖皓更在拍攝過程中靈機一動，跟導演提議想要踏在翻倒的車上拍攝，在工作人員的保護下嘗試後效果絕佳，搭配火光與煙霧的視覺呈現又帥又壞，歌迷們紛紛留言：「真的是壞壞惹人愛！」

〈壞蛋〉歌詞中呼應電影《周處除三害》中「貪嗔癡」的隱喻，加入專輯主軸《都是浪漫害的》浪漫愛情的元素，延伸為人們在愛裡的天生野性：情緒化、爭寵、不明理等種種表現，提到歌曲靈感，聖皓說：「在愛情裡做自己可以自由自在，但有時候肆無忌憚的狀態是很自私的，不顧別人感受就會變成大家口中的壞蛋。」語畢後團員們互看，笑著紛紛舉手澄清：「我不是壞蛋喔！」

麋先生成軍將邁入11年，第5張創作專輯《都是浪漫害的》即將於10月17日數位上架，11月實體發行。