苗栗縣政府為讓長者能就近到據點參與健康促進活動以延緩老化，積極布建社區照顧關懷據點，最近成立全縣第211個據點「通霄鎮新埔社區發展協會社區照顧關懷據點」，希望社區長者踴躍參與，就近得到充分與適切的社福資源。

截至今年9月底，苗栗縣老年人口數已達9萬9472人，占全縣總人口18.6％，而苗栗縣長鍾東錦上任以來積極推動關懷據點、長照據點、幸福學院及樂齡學習中心，透過多元化、豐富性的服務模式，讓老人家有健康身心。

目前縣內據點總數達到211個，布建率76.7％。新創立的新埔社區發展協會結合在地資源，每周三提供共餐服務、電話問安、健康促進及社會參與活動，讓長輩能在據點參與活動。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，縣長鍾東錦重視長輩照顧資源與問題，自上任以來的202個關懷據點到今日第211個據點揭牌啟用，都是為了要讓長輩就近獲得照顧，社區照顧關懷據點除了提供社會參與、健康促進活動以外，還有最重要的共餐服務，提供營養美味的餐點，邀請社區長輩來到社區關懷據點參與活動，也希望更多人投入志工服務行列，讓長輩能在社區安老。