教育部推出「0-6歲國家一起養」YouTube宣傳片，挨批不尊重動漫文化。教育部由署名社群編輯的雅婷在臉書發文道歉，桃園市議員凌濤表示，出包了還叫小編出來扛責，這種推諉卸責的傳統官僚態度，不難理解這份腳本會被核定。

教育部推出「0-6歲國家一起養」YouTube宣傳片，影片中的已婚男性拜託媽媽代收公仔包裹，貨款最終被挪去買「更有意義」的育兒用品，遭網友狠酸「助攻少子化」，也不尊重動漫文化；連民進黨立委都看不下去，8日紛指影片太八股，不尊重伴侶興趣，是對育兒逆向衝擊，教育部今天在臉書發文致歉。

凌濤說，民進黨政府口口聲聲說要照顧生育子女的年輕家庭，然而幾年下來未見真正減輕家長負擔的少子化大政；在房價、物價持續上漲的今日，大家越來越不敢生育，台灣去年生育率創下歷史新低，是擺在眼前的事實。

凌濤提到，教育部推廣生育政策，竟然是希望你放棄自我的興趣，前傳更提及遊戲機、機器人對男主角也似乎遙不可及，這叫年輕人怎麼敢生？他又說，出包了還叫小編出來扛責，這種推諉卸責的傳統官僚態度，就不難理解為何這份腳本會被核定托製。行政院高官還要像之前雞蛋事件，躲在背後莫不吭聲，難道要外界高強度檢驗，這些高官才願意脫口說出一聲道歉？

凌濤痛批，推給小編是後面的事，但整個事件呈現的，就是民進黨對少子化及生育政策的失能，喊了幾年的「0-6歲國家養」，有個影子嗎？這種執行效率，賴清德總統候選人還要拿什麼政策來說服年輕家庭？

凌濤也點名常在臉書分享動漫文的立委鄭運鵬，他說，熱愛模型的立法院民進黨團幹事長鄭運鵬出來怒批劇本，但長期不督促執政黨政府生育政策，難道都沒有責任嗎？凌濤也到鄭運鵬臉書留言，鄭運鵬則回應，指自己從第6屆立委委開始質詢少子女化議題，包含陪產假日數、單身產婦權益等等。現在第二胎每胎開始加碼1000，就是他在總質詢向時任行政院長蘇貞昌提出。鄭運鵬也反擊凌濤，可以多關心點桃園市政，中央大政可以放心交給他。