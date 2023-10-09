立委馬文君說，她持郭璽涉嫌詐欺國軍錄音檔依法檢舉，呼籲檢調等相關單位儘速調查。（楊靜茹攝）

立委馬文君駁斥接受招待，指當初郭璽邀她和國會同仁去上海看展，事後已將代墊費用匯款還郭璽。（楊靜茹攝）

馬文君要民進黨不要用過時「假資料」欺騙鄉親，她將提告以正視聽。（楊靜茹攝）

國民黨籍立委馬文君捲入潛艦國造風波，遭民進黨南投縣黨部發文宣質問馬文君抄了什麼資料、給了誰？馬文君開記者會重申，無法詳閱，更何況抄寫，這是沒有的事，否認接受招待，要綠營停止抹黑，強調她身為民代盡職監督，若發現有人涉詐騙國家卻不敢說，才是真正的賣台。

馬文君痛斥，綠營散播不實「黑函」，意指她阻擋國防採購、洩漏國防機密，已意圖使人不當選，不管是潛艦國造召集人黃曙光、前海軍顧問郭璽或國防部長邱國正，都已明確表示沒有這回事，當初掀起風波的黃曙光、郭璽，也明確表示，這事件與馬文君無關，要民進黨不要用過時「假資料」欺騙鄉親，這件事已經講太久、騙太久，她將提告以正視聽。

有關全家被招待到上有旅遊？馬文君出示當初她匯款給郭璽的支票駁斥，2011年郭璽是遊走兩岸的商人，將設備賣給大陸軍警，在上海舉行商品展，郭璽邀她與國會同仁去看展並招待，事後她將費用匯款還郭璽，「我沒有接受招待，不是全家去玩，一切都是無稽之談」。

「我生長在這塊土地，我沒有其他國籍，不像有些人，拿了國家的錢，出事後說走就走，慶富案就是一個典型的案例！誰讓他們逃跑？」馬文君強調，她老老實實、正正當當監督國家的預算，努力做好監督職責，她沒有對不起國人，更不會對不起南投鄉親，話鋒一轉反批：「若你不學無術，沒有辦法做查證，你也沒有資格參選立法委員，這樣的人若當選才是國家的悲哀。」

「我不希望有人聯手外國人來詐騙國家，這樣會變成國際醜聞。」馬文君說，她持郭璽涉嫌詐欺國軍錄音檔依法檢舉，只期待國家有一批好的武器裝備，希望國防經費用在刀口上，用在對的地方，才能造出更好的船艦與武器，才能保衛國家，「若任意放過，讓人家上下其手，讓國家被詐騙，明知有這樣的事卻不敢說、不敢監督，才是真正的賣台」。

民進黨南投縣黨部強調，文宣皆有屬名，所評論之事全有新聞報導及事實根據，可受社會公評。