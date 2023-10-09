華為再有黑科技！美國商標和專利局公告，華為拿到了一項手機顯微鏡頭的專利，當鏡頭與被拍攝的物品保持5毫米左右，就能放大20至400倍，進而辨識細菌的種類與數量，驚人應用引起高度關注。

IT之家報導，華為的專利搭載兩個鏡頭，一個是普通相機，另一個是微距相機，微距鏡頭採用平場消色差微型物鏡，光學分辨率為2.Math.m，透過一般相機拍攝，可以辨別場景與物品類別，案例中是可以分辨食物、手或餐桌。

若使用微距相機拍攝某個物體，可顯示細菌種類與數量，此外，華為的專利也可以透過兩種鏡頭得知的訊息進行分析，判定物體的衛生狀況，並透過文字、語音、震動等方式提供相關訊息，讓使用者能夠獲得相關的衛生建議。

華為在專利中也介紹多個使用案例，可以用確保使用的蔬果與廚房用具是乾淨的，還可以進行個人衛生評估，確保手部與餐桌清潔，不僅如此，只要任何想確認是否乾淨的地方都可以使用，包括小孩的玩具與寵物的生活空間。