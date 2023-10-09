薩泰爾娛樂宣布強檔現場脫口秀節目《夜夜秀》正式啟動新一季錄影，主持人選由單口喜劇演員賀瓏接下，節目名稱也取名為《賀瓏夜夜秀》。前幾日，公開的官方宣傳片中，出現4位總統候選人的照片，也為《夜夜秀》首集來賓留下伏筆「究竟是哪一位總統大選候選人會『遵循傳統』率先登上 《賀瓏夜夜秀》的舞台？」

薩泰爾娛樂今（9日）表示，嘉賓人選不排斥任何合作可能，《夜夜秀》的目標是成為中文喜劇市場中將社會議題與娛樂完美結合的指標性節目，強勢問鼎明年的金鐘獎。

賀瓏今年無論在《大嘻哈時代2》主持群、《全明星辯論會》以及金曲獎第34屆後台主持人都有亮麗的演出；觀眾對於賀瓏的表現，更是好評不斷，此次擔綱新一季主持的重責大任的他也表示：「很興奮但也充滿不安，期許自己要更努力來勝任這個角色！」

《夜夜秀》過往的許多經典單元如「欸！」、「新聞亂報」非常受到大眾歡迎，不少人物訪談單元更是大受好評；截至目前為主，點擊最高的單支影片更是高達802萬次觀看，更有在網路上單季每一集總觀看平均千萬的漂亮成績。