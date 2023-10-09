巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對以色列發動大規模攻擊，至今以色列死亡人數已攀升至700人，哈瑪斯也有約400人死亡，以國已宣布進入戰爭狀態；在哈瑪斯7日發動突襲當時，台灣有5個旅行團、124人在當地，今中午已有部分旅客回到台灣，旅客蔡小姐說，事發時在耶路撒冷，當下先聽到警報，才看到飛彈，同團還有人以為是放煙火，拿起手機錄影，後來才明白是打仗，回程愈想愈怕，感嘆台灣人過得太安逸了，真的要有憂患意識。

根據交通部觀光署統計，以巴衝突發生時，共有5個旅行團124人停留在當地，部分旅行社則是調整行程，在9日上午安排旅客搭乘國泰航空班機返台，但旅行社業者對於相關規劃都不願多談，僅表示很開心能回到台灣。

旅客蔡小姐下機後仍驚魂未定向記者述說當下情況，當攻擊事件發生時，行程正在耶路撒冷，甚至親眼目睹空中有不知名的飛彈或火箭炮在追逐，「爆炸的聲響讓大家嚇了一跳」，大家都「先聽到了警報，才看到飛彈」，當下還以為是煙火，甚至拿起手機錄影，後來才明白是打仗，回程愈想愈怕，台灣人過得太安逸了，真的要有憂患意識，人家（以巴）真的打起來，希望台灣不要遇到同樣的事。

蔡小姐也感謝外交部的協助，讓團員們可以提早5小時返台，飛機一落地她也立刻向親友報平安，經過這件事她也覺得台灣人過得太輕鬆、悠閒了，應該要有居安思危的意識，不過原本單純的觀光旅行變成危機四伏也是自己始料未及的事。

張先生表示，這次是到以色列參加「住棚節」（Sukkot），攻擊事件發生時旅遊團已回到北部地區，但當時狀況仍然緊張，街上很多商店都已關閉，遊客也減少很多，當地官方通知旅客早點離境，台灣的家人及教會也都很擔心，團隊最後是提早6小時離開以色列，雖然第一次參加就遇到攻擊事件，但若有機會他仍願意再到以色列。

特地帶著媽媽與親友到機場為妹妹接機、不願具名的小姐表示，家人在7日得知攻擊消息時，因為電話訊號不佳只能傳訊關切，結果反而是人在以色列的妹妹安慰大家不要緊張，但家人們這幾天根本睡不著，得知妹妹要搭機返台，立即帶著鮮花接機，懸著的心直到班機落地才放下。