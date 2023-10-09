副總統暨民進黨總統參選人賴清德日前赴中山大學演講，女學生發言質疑如何解決「民進黨掌權力帶來的腐敗貪污」，賴反問哪個具體事件，該對話事後導致女學生遭肉搜、網路撻伐。（袁庭堯攝）

副總統暨民進黨總統參選人賴清德日前赴中山大學演講，女學生發言質疑如何解決「民進黨掌權力帶來的腐敗貪污」，賴反問哪個具體事件，該對話事後導致女學生遭肉搜、網路撻伐。作家苦苓9日在臉書發文聲援女學生，強調對民主國家的批判或質疑「沒有錯」，期勉她繼續堅持做一個追求公理正義的人，不要對這個社會、政治、甚至是自己失望。

賴清德3日晚間受邀參加國立中山大學青年講座，挑戰「開放式」提問，一名外文系女學生犀利提問如何解決「民進黨掌權帶來的腐敗貪汙」，賴清德反問「那一個具體事件？」，在場學生鼓譟喊出「疫苗採購、台南光電、雞蛋…」。賴清德強調，這些案子已經進入司法程序，不會辯駁也不會護短，他要學生質疑、評論案件前，先了解媒體報導是否為真實、是否有具體事證。

事後女學生疑似不堪輿論壓力，在臉書社團「中山大小事」發文，強調自己沒有做好功課她不對，但提問想法很單純，只是訓練自己對執政當權者，勇於質疑的勇氣。如果執政者給大家的印象是弊案很多，對她來說就是一個很不正常現象。個人沒有任何的政黨傾向，她只知道不敢直接面對問題，就是有問題。

女學生的發文澄清，繼續在網路各大平台掀起風波，許多不滿的發文甚至遭人檢舉、刪文，學生不滿質疑校內及網路上是否真有言論自由。

苦苓對此表示，我們是民主自由國家，任何人都可以放心的對政治人物提出批判和質疑，這不是挑戰權威，更不須要特別鼓起勇氣，「妳做了就對了」。

苦苓認為，賴清德反問她「關於貪污腐敗具體有哪些事項？」也不是刁難，就像任何人如果被質疑是小偷，一定會反問「妳說我偷了什麼？」女學生應該不會覺得這樣就是被權威壓迫。

女學生一時答不出來，有可能是太緊張，有可能是「印象中很多」一下想不出來，千萬不要自責是自己準備不足，在那麽多人面前公開講話，並不是每個人都擅長的。

針對網路上的批評，苦苓鼓勵女學生，一定也有很多肯定她的人，希望她不要在意。何況有些攻擊她的人可能不是反對她、而是刻意要製造她被迫害的假像。不管怎樣，通通不理他們就好了，正如弘一法師說的「遠離，是對傷害最大的鄙視」。

苦苓最後強調，女學生沒有錯，希望她不要變，繼續堅持做一個追求公理正義的人，不要對這個社會失望，不要對政治失望，更不要對自己失望。