進口巴西雞蛋食安風暴未止，現在又傳出美豬「洗產地」，冒充加拿大和英國豬肉售出，全都被民眾吃下肚。國民黨團今召開記者會，揭露蔡政府在開放進口豬肉的公告、實施日期和進口商進口美國豬肉數量和時間，一如當初進口巴西雞蛋般，進口商似乎都能預先掌握專案進口實施訊息提前下單，質疑有內線交易狀況。此外在進口豬肉數量中，今年有202批美豬內臟，共計3637噸不知流向何處？蔡政府強調的食安五環，根本就是環環跳票、再跳票。

總召曾銘宗表示，蔡政府一再聲稱食安是最重要的施政重點，但是國人卻看到進口巴西雞蛋食安問題還沒解決，又爆發進口豬肉的食安問題，萊豬進口影響全民健康的食安問題，當時通過進口萊豬食，中央說會用行動確保食安，嚴格標示與把關，請國人放心。但看到這種情況，國人可以放心嗎？

曾銘宗指出，蔡政府推出「食安五環」的目標策略包括了第一環「源頭控管」、第二環「重建生產管理」、第三環「加強查驗」、第四環「加重惡意黑心廠商責任」、第五環「全民監督食安」，這些都是大內宣，全部都跳票，要求蔡英文總統、行政院長陳建仁，因為你的「食安五環」環環跳票，請出來向國人道歉。

首席副書記長李德維表示，中央6月2日公布相關措施，一公斤豬肉補助6元，這補助措施可以回朔至5月1日，使得豬肉在當時進口量，開始大幅增加，5月同期就比去年多了1062噸，6月比去年增加3370噸，其中貓膩在哪？

李德維指出，6月2日農委會公告相關進口豬肉獎勵辦法，進口商早在5月之前，就向美國下單，而依照船期計算，美西到台灣整體海運船程約為45至55天，有人先知道政府即將開放專案進口豬肉，因此提早下單5月份進口豬肉爆大量，這就是所謂的內線交易，呼籲檢調單位能夠主動調查，為何有些進口商能夠「未卜先知」？掌握政府專案補助時間而搶先下單？

衛環委員會召委林為洲表示，美豬進口在5月份爆量，之前每月進口僅1000多噸，截至10月初為止，美豬進口已經超過1萬噸左右，為何美豬突然爆量？因為有政府補助，每公斤補助6元，當年蔡政府開放含有萊劑的美豬，信誓旦旦說會做好把關，要求所有餐廳必須標示豬肉產地，消費者也有權利選擇不吃美國豬肉，結果呢？標示不清、沒有管理，蔡政府根本是在欺騙國人，簡直就是渣男行為。

林為洲提到，現在從北到南各縣市，從都市到鄉下，從火鍋店到早餐店，都抓到美豬混充、改標案件，食藥署面對國人責難，僅稱會加強改進，未來會對進口豬肉逐批檢驗。林為洲認為，蔡政府各部門每次出問題，都只會說檢討改進，面對重大疏失的政務官員既不道歉、也不下台以示負責，難道蔡政府的政務官都當的這麼爽？ 林為洲強烈要求相關負責食安的官員，要向國人公開道歉、辭職下台。