台北市學生棒球秋季聯賽青棒乙組比賽，開放北市各校棒球社團參賽競爭，大安高工棒球社去年與前年止步8強，今年為了拿到更好的成績，教練每周一、四放學都帶領社員在校內練習傳接球與打擊，也會在假日或寒暑假期間，借用河濱公園球場做集訓，尤其更注重培養團隊與不放棄精神，順利在青棒乙組獲得冠軍，拿到創社以來最好成績。

台北市學生棒球秋季聯賽9月18日開賽，大安高工在青棒乙組拿到冠軍的好成績，學生吳睿恆更榮獲投手獎，林承緯也拿到打擊獎及打點獎，教練陳文啟並獲頒教練獎。

大安高工棒球社教練陳文啟指出，今年棒球社招收到許多基礎能力優良學生，像是部份社員早在國小、國中練過棒球，加上高一新生恰好補足畢業高三學長的外野空缺，讓社團整體實力更上一層樓。

陳文啟分享，棒球社社員基礎良好，自己能教的已經不多，所以更希望激發社員對勝利的決心，像是會以自身打球經歷，告訴學生記得享受打棒球的當下，切勿輕易放棄比賽，也會鼓勵社員，前2年已經拿到前8名成績，今年要更加努力拿到前4名，也因為社員們都很希望為學校爭取榮耀，今年才能拿下如此好的成績。

他舉例，林承緯國小曾是甲組球員，實力堅強，因為得知昔日好友去年參賽拿到冠軍，也想要變得跟朋友一樣好，因此林承緯從高一開始，便協助他帶領社團，培訓並鼓勵學弟們體力與耐力，林承緯的表現令自己印象深刻。

陳文啟指出，棒球社10月中旬將參加「黑豹旗全國大賽」，未來會以取得首勝，再晉級全國64強的目標持續努力。