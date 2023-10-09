中國與緬甸合作打擊電信網路詐騙，官媒報導，近日再有706名詐騙嫌犯移交中方，累計人數增至2317名，包括幕後「金主」、組織幹部和骨幹23名，有力擠壓了境外詐騙犯生存空間。

人民日報今天報導，9月以來，雲南西雙版納、普洱等地公安機關透過與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，境外詐騙窩藏點被成功鏟除，一大批電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被移交中方。

其中209名電信網路詐騙犯罪嫌疑人於10月1日移交普洱公安機關；497名嫌疑人分兩批移交臨滄公安機關，共計706人。

報導指出，經過持續打擊，累計已有2317名緬北電信網絡詐騙犯罪嫌疑人被成功抓獲並移交中方；其中幕後金主、組織首腦和幹部23名，在逃人員94名，有力擠壓了境外詐騙分子生存空間，全中國電信網路詐騙案件發案呈現明顯下降趨勢。

除追捕詐騙犯，雲南騰衝市先前另宣布臨時設立邊境嚴管區，10月1日起至12月31日限制人車進入，減少人員偷渡進出邊境和組織可能性。

中國警方先前曾經發布，緬甸成為東南亞乃至全球電信網路詐騙的重點區。據統計，僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1000個園區，每天有超過10萬人在實施電信詐騙。