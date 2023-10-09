總統府明（10）日舉行國慶大會，但今年的主視覺英文名為「Taiwan National Day」挨批偷渡台獨，前總統馬英九更拒絕出席。前國民黨主席洪秀柱今痛批，沒有「中華民國」，哪有蔡英文、賴清德和陳建仁等掌權者坐享國家名器的尊崇待遇，直指他們忘恩負義。洪秀柱也提到，這幾年國慶日總被問「快樂嗎？」並感嘆今年仍讓人無限感慨。

洪秀柱今發文指出， 民進黨上台後，每逢國慶總對「中華民國」四字避之唯恐不及，總統國慶文告幾乎通篇以「台灣」取代，甚至連三年以「Taiwan National Day」偷渡台獨。洪秀柱痛批蔡英文不敢貿然改掉國號，只好在國慶主視覺上挖空心思，在國慶圖騰上「抹去」中華民國，企圖以此自嗨方式向獨派示好。洪秀柱認為，過去奉台獨為神主牌的民進黨完全執政快八年，若嫌惡「中華民國」就修改憲法、改國號，且今年是蔡政府最後一次辦國慶，不如就誠實一點，何必藉由英文大搞曖昧？

洪秀柱強調，蔡英文身為一國元首，卻對「中華民國」棄如敝屣，讓國人見識到她邊享受中華民國的俸祿權位，邊貶抑國號與立國的精神與價值。洪秀柱質疑，一個急於塗銷國號、不斷踩踏憲法紅線的總統，如何得到國人的尊重﹖如何號召全民、團結國家？民進黨人口中的「大小姐」有心治理好國家嗎？連基本的恪遵憲法、捍衛中華民國國號都做不到，如何讓人看得起？如何讓人民相信蔡真的有心團結國家並為國盡忠效力？如何讓國軍將士知道要為何而戰、為誰而戰？保家衛「國」的國家，是三軍統帥宣誓效忠的中華民國，還是蔡和民進黨想借殼上市的「台灣國」？

洪秀柱直言，沒有「中華民國」，哪有蔡英文、賴清德和陳建仁等掌權者，坐享國家名器的尊崇待遇﹖沒有「中華民國」，哪有民進黨執政所擁有的無上權力與豐厚資源？但民進黨卻想變更國號、拋棄國史、切斷立國的根源與連結，若這不叫「忘恩負義」，什麼才是「忘恩負義」？

洪秀柱提到，這幾年中華民國的國慶日，她總是被問「快樂嗎」﹖並直言今年雙十節仍讓人無限感慨，只有祈願明年一月下架民進黨，贏回中華民國，終結民進黨執政的痛苦，找回中華民國的希望與快樂。