患有思覺失調的陳姓男子，2020年因自認爸媽遭殺害，持木棒將鍾姓鄰居活活打死，案經庭審，法官依「欠缺辨識行為違法之能力」判處無罪；全案依犯罪被害人保護法規定申請犯罪被害補償金共170萬元，這筆錢將由陳男支付。

判決書指出，患有思覺失調症的陳姓男子，在他鄰居鍾姓老翁住處前，持1支木棍狠狠毆打鍾翁頭部18次，導致鍾翁受有創傷性腦膜下出血、顱骨開放性骨折、肢體多處撕裂傷等傷害，當天下午1時16分傷重不治死亡。

案發後，陳嫌一再指稱，「我打鍾是因為他之前把我爸爸媽媽打死」，又說對方「曾用眼鏡蛇製作神經毒劑毒害過自己和家人」，因而感到氣憤。但檢警調查，陳嫌父親仍存活，所以認定他所述應該都是他罹患思覺失調症產生的妄想症狀。

警方也證稱，陳嫌行凶後，就躺在家裡床上，作案用的木棍還放在床邊，並不像一般人有畏罪、藏匿的反應，由此可知陳嫌行為時，已因其思覺失調症產生脫離現實之妄想，並因此妄想而喪失辨識其行為違法或依其辨識而行為的能力，因此認定行為時均已達到「因精神障礙致不能辨識其行為違法以及欠缺依其辨識而行為之能力」情形，因此判處無罪。

而屏東地院法官認為，陳嫌犯案手段暴力程度實屬強烈，並鄰居無端受害，且國家因而代替男子支出此件金額犯罪補償，考量被害人家屬、陳嫌經濟情形，認於他無法定代理人應負責情形下，陳嫌應負擔補償金全額170萬元。可上訴。