前屏東紅尾隊外野手王榆銓前年7月涉嫌在球隊宿舍前停車場、性侵一名初次見面的女網友，一審依強制性交罪判刑3年6個月，王男不服上訴。高雄高分院法官怒批王男正值青壯，縱有性慾欲宣洩，應依循正當途徑，考量他犯後仍飾詞圖卸責，駁回上訴，維持原判，可上訴。

王男犯案時為屏東紅尾棒球隊的外野手，曾入選「2021年第三屆U-23世界盃棒球賽」台灣國家隊，今年1月入選桃園市成棒隊，一審遭判刑後已自請離隊。

2021年5月間王男透過臉書認識一名女網友，彼此以臉書、IG及LINE等通訊軟體相互聯繫。該年7月某日晚間雙方第一次約見面，女網友搭火車到屏東歸來火車站，搭上王男的汽車後直接被載往球隊宿舍對面的停車場，2人在車內開心聊天。

聊沒多久，王男竟按耐不住慾火，直接強吻、擁抱女網友，女網友直喊「不要！」王男仍繼續強吻摸胸，還把手伸進女網友熱褲撫摸、指侵得逞。女網友不斷反抗，想逃出車外卻發現車門已被反鎖。王男最後強行褪去女網友短褲，在車內性侵得逞。

完事後，王男還把女網友載回鳳山。女網友事後傳送訊息責問王男「所以你喜歡一個人可以不尊重直接硬上？」、「你知道你已構成強暴罪了嗎？」，王男則回「妳那天也沒有拒絕我，事後才說」、「我是不是答應會對妳負責」。

女網友認為王男企圖卸責，要王男打逐字稿及道歉函，但王男不斷推拖，硬凹「我說過我也會認真追妳對待妳」，還不斷打電話想要解釋。女網友不滿反批「那依照你的邏輯，世界上每個人都可以先硬上自己喜歡的人再說要認真追認真對待就好了嗎」，「你知不知道我這幾天都覺得自己很髒！我每一天都在後悔跟你見面」最後氣得報警提告。

一審認為王男為逞獸慾，不顧對方意願性侵得逞，犯後態度難認有悔意，因此依強制性交罪判刑3年6個月。

王男不服上訴，面對法官質問，王男仍堅持當晚僅有親吻、擁抱的行為，撫摸女網友大腿時遭拒，最後2人就回到前座聊天，並沒有性侵女網友，還要求法官對他們2人測謊。

法官勘驗2人的對話紀錄，認定王男性侵屬實，怒批王男正值青壯，縱有性慾欲宣洩，應依循正當途徑，考量他犯後仍飾詞圖卸責，駁回上訴，維持原判，可上訴。

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