大陸商務部今（9）日宣布，延長對台貿易壁壘調查的期限。對此，資深媒體人王尚智研判，大陸會這麼做的原因，除了是它主要對付的是「台獨」而非台灣民眾外，它也願意給「6成人反民進黨」的台灣社會，一個等待結果的機會。

王尚智今在臉書發文表示，大陸的所有政治異動，都要看「時間點」與「時間線」，大陸商務部最早是在今年4月宣布開始調查，到10月12日宣布結果，評估時間長達半年。他指出，從國台辦主任宋濤在9月22日警示，國台辦「支持商務部研究中止」來看，ECFA部分中止清單應已完成。

王尚智指出，「中止ECFA」不是新鮮事，始終一直是北京警示、恫嚇民進黨政府的方法途徑之一，然而，無論是商務部、國台辦，「提出歸提出、研究歸研究」，一旦真正要落實施行，對於兩岸的衝擊影響，究竟真的能否「完全演算、評估、掌握」？

王尚智提到，經濟部、陸委會這半年來，幾乎在密集評估北京中止ECFA，可能產生的產業衝擊影響。經濟部最終的結論，是認定初步應僅有「250億美金內」的兩岸進出口影響。此外，兩岸的機械、石化、紡織等被點名的產業別台商，這半年來除了一邊在兩岸之間，來回穿梭反應外，也開始轉移資本和訂單，並沒有坐以待斃。

王尚智認為，大陸將貿易壁壘調查期限延至明年1月12日，呈現出了以下幾個主要意義：首先，北京對台灣的真正底牌，始終還是對付台獨，而非要對付台灣民眾，這份情懷至今並沒有完全消失，「至少在某一些關鍵的決策層級，確實『有所猶豫』」。

第2，大陸商務部稱「本案情況複雜」確實坦白且真實，兩岸關係在一路通向「終極」之前，每一個「決裂」的步驟都沒有回頭路。最後，目前2024總統大選藍白合陷入膠著，但支持「下架民進黨」或「藍白合」的民眾，始終穩定在6成，北京還是願意且決定，給「6成反民進黨的台灣社會」一個等待結果的機會。

不過，王尚智也質疑，藍白在野無論合不合，北京此刻所體現出期待的「打敗民進黨」，真的有那麼奇蹟似的一線曙光嗎？若能下架民進黨、台灣必然將出現空前且難以想像的「藍白聯合政府」，真的有那麼一線曙光嗎？兩岸今後因總統大選結局的戲劇翻轉，獲得短期內的兩岸和平，真的有那麼一線曙光嗎？