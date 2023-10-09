泰國曼谷槍擊案釀2死5傷慘劇，14歲嫌犯的父親7日出席其中一名緬甸籍受害者莫敏（Moe Myint）的葬禮時，流淚向死者的母親下跪道歉，並稱願意賠償，但死者母親婉拒其好意，表示接受他的道歉。

泰國14歲少年2日在曼谷著名購物商場暹羅百樂宮（Siam Paragon）持改裝槍械隨機殺人。6日，這名嫌犯的父親寫了一封公開信，代表家人向所有受害者及受害者家屬、傷者以及所有受此事影響的所有人致歉。

嫌犯父親7日身穿黑色襯衫到暖武里府一所寺廟， 出席被害31歲緬甸籍女子莫敏的葬禮。在看到死者母親時，嫌犯父親跪倒在地，哭著尋求對方寬恕。儘管承受著喪女之痛，但這名母親還是接受了他的道歉。這名母親說，「這不是父親的錯，而是你兒子的錯 」，她也了解，少年槍手的父母一定也跟她一樣心碎。

嫌犯的父親先是深深鞠躬，接著從背包裡拿出一個信封遞給遇難者的母親，不過被這名母親拒絕，並透過翻譯說，再多的錢也不能與自己女兒寶貴的生命相比。

她也表示，自己並沒有生兇手父親的氣，因為知道他的傷心難過不會少於自己。這名母親也一度把手放在14歲少年的父親頭上，以示原諒。嫌犯的父親事後在受害者靈柩前致敬，表示哀悼。

另據《路透》，8日在泰國首都郊區舉行的火葬儀式上，死者莫敏的遺體被裝在鑲有金色鑲邊的白色棺材內，其母在告別女兒時，出席葬禮的人們撫摸她的雙手以示安慰。

而泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）則在儀式上誓言，「我們將確保公平的程序，為受害者提供支持，並以最謹慎的態度處理死者家屬的事務。」