民進黨新北市立委參選人吳崢、政治評論員李正皓認為，國民黨立委馬文君將機密文件提供給韓國政府，9日到台灣高等檢察署遞狀告發馬文君涉嫌外患罪。馬文君9日受訪酸說：「他們應該要告很多人。」馬文君相信司法會還她清白，屆時將反控誣告罪。

李正皓指出，馬文君把這15個錄音檔、總長9小時內容給了韓國後，造成同年3月SI工程師被捕的狀況，認為馬文君可能涉嫌洩密。吳崢、李正皓在律師陪同下到高檢署，控告馬文君涉嫌外患罪。

「他們應該要告很多人。」馬文君酸說，當時國會辦公室收到爆料錄音檔，錄音內容指涉郭璽涉嫌聯合韓國人詐騙中央政府，當時國防部坦承這是廠商惡鬥，並非機敏資料，於是將錄音檔透過外交部轉交給駐台韓國代表部，與她同步給檢調的資料是一樣的。

馬文君表示，他們參加潛艦國造機密會議，不會知道有哪些廠商參與，直到因為拿下潛艦國造設計標的ＧＬ公司遭媒體報導踢爆或檢舉，事後他們持相關資料去質詢；強調該案已經進入司法程序，相信司法會給大眾交代，屆時調查結果出爐，若有必要她也將控告他們涉嫌誣告。