Eason陳奕迅暌違5年的新專輯《CHIN UP!》即將發行，10月6日中午12時開放歌迷預購，粉絲們立即瘋狂飢渴式搶購，開賣首15分鐘網站已顯示需輪候１小時才能進入購買頁面，高峰時更達8000人輪候，反應超級熱烈。

原來這次限量預購的粉絲有機會親身到澳門參與10月23日「Eason陳奕迅《CHIN UP!》新碟發佈會」，出席活動更可獲得陳奕迅親筆簽名唱片，機會實在難得，故首批限量預購《CHIN UP!》及報名參與發佈會名額火速爆滿。

Eason日前在公司抽時間預先把千張唱片簽好，但見影片之中， Eason如躲在一面大牆後開工，歷時4小時15分鐘，才把所有唱片簽好，Eason更於最後一張的簽名下，畫了一個心心印記，抽到這張限量中之限量簽名的歌迷，相信會非常開心。另外還有「EVERYBODY! CHIN UP!」活動，即日起跟著《CHIN UP!》專輯封面，拍攝同款動作的影像，就有機會到澳門挺E神，搶聽新歌、看MV！詳請請見台灣環球音樂官方公告。

Eason表示，他也忘記自己有幾年沒有做過簽名會，上次出碟是2018年，當時也會簽一些唱片給朋友留念，而簽名會就真的很久沒有做過，記得很多年前他曾在簽名會中，連電話號碼也寫了上唱片上面，令工作人員一頭霧水反問他，這是什麼東西？Eason笑言：「我都不知道寫了個甚麼號碼，哈哈。不知道當年得到這張唱片的歌迷還有沒有留下來？有的話拍個照傳來給我看看，很想再看一次。」

簽碟期間，他看著自己2023年生產出來的BB (《CHIN UP!》新專輯)，突然間邊簽邊眼紅紅，最後更低頭抹去閃著的淚光，問他是不是簽得累到閃著淚光？為什麼這麼感觸？Eason說：「真的哭了……一時感觸吧，想到這張專輯是好多人好用心去做的心血，不止我一個人，是大家一起努力的成果，又見到同事好像工廠工人似的，不停在幫我簽完再包好這張碟.....大家辛苦了....... 」

Eason全新專輯名為《CHIN UP!》﹐名字概念來自他在英國留學時經常聽到的一句說話：「Keep Your Chin Up!」(別垂頭喪氣)。寓意大家，一起挺起胸膛，昂首闊步面對變幻萬千的未來。新專輯共收錄8首歌曲，由Eason親自決定歌曲排序，將《FEAR AND DREAMS》演唱會的理念溶入專輯之中，希望大家透過一首首歌去感受一趟高低起伏的人生旅程，並希望大家從中得到力量繼續向前，對生活抱有希望。

新專輯8首歌曲均由林家謙作曲，編曲部份則由李榮浩、林家謙操刀，同時邀請到多位各有風格的填詞人，譜寫８首盛載不同人生故事、心境的作品。專輯設計則由香港「Figure教父」Michael Lau 操刀，Michael Lau為Eason繪畫一幅尺寸為 2.2米 x 2.2米的畫作，作為專輯封面，用充滿童真風格去描畫一個佻皮的小孩玩著攀登架，令整個成品充滿無憂無慮的童年喜樂。