川日華親善協會事務局長和田憲明（後排中右）率團拜會基隆市政府，基隆市長謝國樑（後排中左）表示，高松與基隆都是港口城市，希望未來能有更頻繁、多元的交流活動。（張志康攝）

基隆市長謝國樑9日上午先後接見了來自日本石川縣中能登町的町長，以及香川縣高松市香川日華親善協會一行人的拜會。謝國樑表示，除透過城市與城市、區域與區域間與國際友人的交流，基隆市也積極推動教育層面的國際交流。

日本石川縣中能登町町長宮下為幸9日上午率隊訪問基隆市政府，基隆市成功國中與當地的姊妹校有著密切的來往，也曾經透過寄宿家庭方式讓雙方的學子相互造訪。

謝國樑表示，為了「讓基隆孩子走出去」，他先前赴美國柏克萊大學討論引進適合基隆高中學子的頂尖大學課程，他也希望若日本的大學願意提供國際課程，相信也會獲得基隆學子的歡迎，透過教育的合作，讓基隆在地就學的學生獲得更好的學習歷程。

在會談過程中，台日雙方都希望中能登町能與基隆市的信義區，締結交流友好協定，後續也將推動雙方建立類似姊妹城市的友好協定，讓兩地有更多的交流及互動。

另外，日本高松市香川日華親善協會也在事務局長和田憲明帶領下，來到基隆市政府拜會。和田憲明還帶來高松市長大西秀人及親善協會會長三矢昌洋的親筆信。

謝國樑說，基隆市自2017年起與高松市締結為友好城市，基隆位於台灣北端，又有著名天然國際商港；高松市被稱為「世界的寶石」，面向美麗的瀨戶內海，自古以來作為海上交通要塞；同樣都是海港城市的基隆與高松有許多相似之處，期待未來在香川日華親善協會的協助下，基隆市與高松市能有更頻繁密切的交流活動。

謝國樑也強調，在類似的背景下，他期許雙方在觀光旅遊、產業及教育等領域持續進行交流活動，實現兩市的共同發展與繁榮，發揮加乘效果。