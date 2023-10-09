中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9日在北京與美國參議院多數黨領袖舒默舉行會談。王毅表示，中美應尊重彼此核心利益，不應讓兩國的不同成為對抗、衝突的理由。舒默則要求中國在以巴衝突中支持以色列。

綜合鳳凰衛視、香港商業電台報導，王毅在北京釣魚台國賓館會見舒默率領的跨黨派代表團，並歡迎他們訪問中國。王毅表示，希望此訪有助於美方更準確、更客觀地看待中國，助力於中美關係重回健康發展的軌道。

王毅提出，中美兩國社會制度、歷史、文化發展的階段都不相同，而雙方也需要尊重彼此選擇的發展道路，尊重彼此的核心利益和發展權利，不應該讓這些不同成為對抗與衝突的理由。

舒默在發言當中則提到，美中兩個大國在貿易、科技等領域出現競爭是自然的，而美方也歡迎這些競爭，但不尋求衝突，或是與中國脫鉤。

舒默在會前還提到以巴新一輪衝突，敦促中國要與以色列人民站在一起，譴責懦弱及惡毒的攻擊行為。

中國外交部日前表示，對以巴緊張局勢和暴力升級深表關切，呼籲各方保持冷靜、克制，立即停止敵對行動。舒默對中方聲明未有表現出對以色列的關注或支持感到非常失望。

舒默率領的代表團7日起從上海開啟訪中行程，在北京之後，下一站將會訪問西安。這是美國國會代表團時隔四年再次訪問中國。