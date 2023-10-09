南韓女星IU（李知恩）自出道以來受到許多粉絲的喜愛，且在音樂及戲劇上表現十分亮眼，不過這卻也讓她因此遭到酸民妒忌，不少酸民除在網上對她惡言、誹謗，更曾侵犯她的私生活，IU甚至還收到「死亡威脅」，事態嚴重到出動警方，而公司EDAM也強調：「會盡全力保護藝人！」目前已正式提訴訟。

IU所屬公司EDAM娛樂透露，由於近年來IU飽受網友毀損名譽、侵犯人權、誣告等，目前公司已經委託律師向這些網友正式提出民事、刑事訴訟，並要求損害賠償，且無論是網上或線下等皆已採取相關措施，一切無差別攻擊都不會放過。

不僅如此，IU日前在拍攝途中竟收到殺人預告威脅，公司為保護藝人安全即刻報警，警方也立即出動到EDAM娛樂公司辦公室、Kakao娛樂公司辦公室、IU家中等地，直到所有保安項目都確實檢查過才結案，公司也強化了保護藝人的隨扈人員。

然而，經紀公司於6日對外公開訴訟程序，有些內容因涉及官司受理細節，因此無法詳細交代細節，但公司強調藝人安全為最優先，會盡力保護好藝人。