不少外國人曾大讚台灣治安良好，一名暱稱「快樂雲」的網路作家日前到星巴克消費，鄰桌的兩名女孩將筆電和包包留在座位上，離開咖啡店1個多小時才返回，貴重物品未被他人順手牽羊，讓她驚嘆這種狀況是台灣獨有，貼文獲6.4萬人關注，但不少人怒罵，「佔位沒公德心」。

原PO日前於個人臉書粉專指出，某日下午她到星巴克，目擊兩位女孩把筆電和包包留在座位上，離開長達1個多小時，當她們再返回時，東西依然在位子上，她震驚地說，「世界上有幾個城市，可以在咖啡館放著電腦跟包包就離開的？」

貼文掀起6.4萬人關注，多數人認為佔位行為不可取，「這樣佔位，真的只有台灣人做得出」、「店內店外滿滿的監視器」、「真的是最美的風景」、「我倒是覺得這樣好沒公德心」、「免費充電、到外面吃飯、佔位置，讓想喝咖啡的人無處坐！真的好棒棒」。

但也有人讚台灣治安環境良好，「台灣真的很安全」、「真的！台灣真的治安太好了，這要是在布拉格那種大城市，早就被摸走了」、「台灣真的不用擔心，在巴黎的話，電腦離開視線1分鐘不到，就整台被偷走了」。