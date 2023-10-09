發生於去年1月間超商命案，趙姓男子在光天化日下，於東區精武東路上某超商外，涉嫌向林姓男子開槍，林遭受2次槍擊致頭部有3處槍彈傷口，當場失去生命跡象，送醫不治，行刑式槍殺手法震驚社會，檢方以趙涉犯殺人罪嫌起訴後羈押迄今，且趙供詞避重就輕，及反覆實施妨害自由犯罪及逃亡之虞，台中地院裁定自10月16日起延押2個月。

檢警調查，51歲趙嫌，去年1月26日疑因不滿上49歲林男向他討債，還揶揄「跟老大30多年，3萬元還不出來？」，趙嫌被激怒後，連開2槍直轟林男頭部，經法醫解剖，林頭部遭2次槍擊，造成顱骨缺損骨折、頭皮下出血、廣泛硬腦膜下腔和蜘蛛網膜下腔薄層出血、右側腦室出血和腦實質損傷出血，引起中樞神經性休克，送醫不治死亡。

警方調查，林男當天中午與趙嫌相約在東區精武東路、三賢路附近的超商外休息區談事，兩人談話談了約半小時，趙突然起身拿槍朝林男頭部直接開1槍，林男倒地後又朝林頭部再補1槍，猶如行刑式槍殺，讓林爆頭當場失去生命跡象。

趙嫌持槍，短短8秒鐘連開2槍殺害林男後逃逸，再開車至某租車行外，朝車外開槍射擊，台中市警方於3個小時後，在中區東協廣場頂樓逮捕趙嫌。檢方認為趙涉入殺人罪嫌重大且有逃亡疑慮，向台中地院聲請羈押，於2022年5月16日裁定羈押禁見。

法官認為趙所犯殺人重罪嫌重大，且趙供詞避重就輕，及反覆實施妨害自由犯罪，有逃亡之虞，有繼續羈押之必要，於2023年5月16日裁定羈押（第一次3個月），又裁定同年8月16日起延長羈押（2個月）至10月15日延押將屆滿，台中地方法院裁定自10月16日起延押2個月。