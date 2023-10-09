大陸奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》突破26億元人民幣（約117億元台幣），除了男主角費翔外，其他演員如于適、陳牧馳等新生代男星也多了不少關注度。日前，在《封神》飾演費翔兒子的陳牧馳被拍到與《乘風2023》女星陳冰約會，不過粉絲們紛紛抗議狗仔們認錯人。

大陸娛樂博主「娛樂圈趙大明白」曬疑似是陳牧馳和陳冰出跟拍影片，兩人先到麵館用餐，結束後繞到商場的角落，陳冰幫男方調整口罩，之後兩人在珠寶櫃台挑選飾品，離開後陳牧馳背著手走路，陳冰則一手握住他的雙手，低調地牽手也很甜蜜。

今年33歲的陳冰比陳牧馳大7歲，她2014年以《中國好聲音3》闖出名號，今年則參加了《乘風2023》，不僅如此，陳冰家境富裕，她父親經營連鎖典當企業，估計身家30億元人民幣（約135億元台幣），可說是白富美。

對於陳牧馳和陳冰傳出戀情，許多陳牧馳粉絲認為影片並沒有拍到正臉，無法確認是本人，但也有粉絲認為眼睛和臉，打電話的手機殼，還有吃麵時候的鬢角，真的很像本人。其實陳牧馳上月底被目擊出發去海南省海口市度假，陳冰正是海南省人，網友也扒出陳冰媽媽多次點讚陳牧馳的相關PO文，疑似交情密切。