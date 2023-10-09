風度影業與釜山國際影展合作舉辦「國際新風獎」，經過激烈徵件競賽，5組隊伍進行最終決選提案後，由製作公司STUDIO HIGHFIVE作品《慶州紀行》脫穎而出，將得到最高10億韓幣（約台幣2300萬）製作投資金支持，期待於2024年「釜山國際電影節」國際首映。

風度影業董事長鄭人豪表示：「這次與釜山國際電影節共同設立『國際新風獎』，便是期待從豐富類型與內容中，挖掘出具備國際市場潛力的作品；也希望透過開拓創新台韓影視合作模式，建立能推動台韓影視作品交流的平台。」

國際新風獎由國際資深製片、漢陽大學教授、影評人，以及台灣評審代表馬天宗共同組成國際評審團。參與過多項跨國影視案的馬天宗表示：「5部進入決選的作品都非常優秀、類型豐富多元，但每位評審在決議得獎者的過程中，討論意見卻非常一致。這次參與釜山影展國際新風獎，看到韓國影視工業許多值得學習的地方，希望藉由這次風度影業的投入，促進更多台韓影視交流。」

國際新風獎評審團主席金亨駿則說明：「國際新風獎徵件設立了嚴格徵選條件，最終56部投稿作品中，先是篩選出15部作品，再評審出最終5部決選作品；期待得獎作品《慶州紀行》，未來能獲得更多各界投資，成為整體品質更精良的作品。」

釜山國際電影節代理主席南東哲表示：「非常感謝風度影業藉由國際新風獎，投入實際力量支持韓國新銳導演，此時此刻站在舞台上，更加期待獲得大賞的作品《慶州紀行》，能在明年度釜山國際電影節，以更完整的面貌展現在大家面前。」《慶州紀行》故事發生於韓國學生畢業旅行的熱門地點慶州，是部為了復仇，媽媽帶著女兒們綁架剛出獄的歹徒，踏上慶州旅程的黑色喜劇故事。