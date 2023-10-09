巴勒斯坦境內的武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）近日突襲以色列，再度點燃中東戰火，以國目前已經著手展開報復，對加薩地區展開空襲，引發各國關注。對此，前立委郭正亮指出，以色列就算消滅哈瑪斯也沒用，且馬上會有更兇狠的組織遞補上來。

郭正亮今（9）日在節目《觀點｜亮點交鋒》中提到，加薩走廊目前處於沒有發展經濟的狀態，這裡有237萬人，如果國際沒有處理，該地若持續存在經濟問題、就業問題，以色列即使可以把哈瑪斯趕走，沒一陣子就會春風又生了，「極端貧困、極端失業、極端經濟必然會衍生出激進的政治運動，這個是政治學的鐵例，你怎麼可能消滅，不可能的，哪裡有不正義、哪裡有不滿，必然會形成類似狀況。」

郭正亮認為，終究要讓加薩走廊地區成立穩定的政府，以色列也應該取消關卡跟封鎖，不然這個地方沒辦法發展經濟。郭正亮還提到，哈瑪斯目前據估計只有2萬人，但隨時都可以在當地237萬居民裡面，招募新的兵源。

值得注意的是，郭正亮分析，巴勒斯坦境內不是只有巴勒斯坦自治政府跟哈瑪斯兩股力量，還有第三股力量叫做伊斯蘭聖戰士（應指巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，Palestinian Islamic Jihad），只是目前尚沒有成氣候。郭正亮強調，以色列如果在加薩走廊把哈瑪斯消滅、或是趕出去，不改變這個地方的經濟狀況，「我跟各位保證，伊斯蘭聖戰士就會遞補政治真空，開始新一波政治運動，而且這個伊斯蘭聖戰士比哈瑪斯更兇狠。」

郭正亮回顧中東地方武裝組織的歷史，當初蓋達組織被消滅、賓拉登（Osama bin Laden）被打死，恐怖組織沒有結束，伊斯蘭國（The Islamic State）在敘利亞戰爭中茁壯，甚至回過頭來認為蓋達組織太溫和了。