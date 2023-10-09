一名土耳其籍YOUTUBER亞瑟來台拍攝影片期間，某日凌晨獨自在台北花博公園內喝酒，突然見到已經久坐的嫩妹小美從計程車下車要找朋友，亞瑟竟好以上前假裝關切搭訕，見小美已經泥醉，竟然直接抱起她進入草叢內性侵，過程被兩位路人發現後協助報警。法官審酌亞瑟花60萬和小美和解，判他2年徒刑，並宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

根據判決書，該位來台拍片的土耳其YOUTUBER亞瑟，於民國112年2月28日凌晨3至時許，在臺北市中山區圓山花博公園內飲酒。被害者小美，則是在外飲酒後，帶有酒意搭乘計程車前往花博與友人見面。

亞瑟見小美獨自一人下計程車且步態不穩，假裝好意上前攙扶及搭訕攀談，發現小美因酒醉意識不清而認有機可趁，竟然將小美直接抱到公園草叢內，先用手猥褻小美胸部及下體，隨後進行性侵。當時剛好有兩名路人行經，見狀察覺有異而協助小美報警。

法官審理後認定，男方告利用女方酒醉不知且不能抗拒之際性侵，造成女方精神及身體上均遭受痛苦，應予重罰，但念在男方坦認犯行、且與女方達成和解，又在我國並無犯罪紀錄，依犯乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案可上訴。