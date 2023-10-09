巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯突襲以色列，以南城鎮阿什克隆遭火箭擊中，有些民眾急著找尋失蹤家人，有些抱怨政府未能提供協助，也有人要求對哈瑪斯採取報復行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列警方表示，哈瑪斯（Hamas）昨天鎖定阿什克隆（Ashkelon）為攻擊目標，火箭擊中一棟公寓大樓。阿什克隆位於加薩走廊（Gaza Strip）邊境以北不遠處。

英國廣播公司（BBC）說，阿什克隆民眾憤怒表示，「沒人能幫助我們」。

報導說，在這座以色列南部城鎮，許多民眾都對以色列強大安全部隊被哈瑪斯大規模且複雜的突襲行動壓垮感到震驚。他們如今對當局未能提供協助有諸多抱怨。

一對淚流滿面的夫婦前往一家又一家醫院，苦苦尋找兒子下落，他們不知道失蹤的兒子是否受傷、喪命，或成了被擄走的數十名人質之一。

六神無主的母親艾茲拉（Rachel Ezra）對著前來醫院探視的一位國會議員喊道：「求你幫幫我，幫忙找我兒子歐茲（Oz）和他女朋友娜歐蜜（Naomi），他們一個24歲和一個23歲」。

報導說，艾茲拉要求當局對加薩採取最嚴厲的軍事行動，以報復所發生的一切。艾茲拉並不是抱著這種想法的唯一一人。

一名不願透露姓名的以色列志工表示，他一直在照顧許多受傷士兵，這些傷兵和他一樣，希望看到哈瑪斯受到重創。

這名志工說：「我和士兵們聊過，他們都感到非常沮喪和失望。他們希望我方反應更加強烈，在我們遇上戰爭之際，少一些政治正確。」