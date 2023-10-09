驚悚！路人瞄一眼就拿刀捅屁股 惡男行兇後悠哉散步 3hrs落網

警方當場起獲犯案工具彈簧刀1把。（照片 / 劉詠韻翻攝）

新北市板橋區中正路（4）日晚間7時20分許發生一起持刀傷人案。一名41歲吳姓男子步行返家時，突遭不明人士持利器刺傷右臀、造成1.5公分穿刺傷，經送往亞東醫院包紮治療後，並無大礙。離譜的是，兇手犯案後仍優哉地四處散步，3小時後遭到警方逮捕。兇嫌供稱，是因吳男瞄他一眼，他自覺遭受挑釁才失控動手傷人，訊後全案依《傷害罪》嫌移請新北檢偵辦。

警方表示，當時接獲民眾報案，隨即趕抵現場，發現犯嫌已經當場逃逸。員警後通過調閱監視畫面，查出犯嫌刺傷吳男後隨即搭乘計程車至蘆洲區長安街，犯案後仍然一派悠閒地在路上閒晃，後於晚間10時31分許遭警方逮捕歸案，當場起獲犯案工具彈簧刀1把。

海山警分局指出，該名涉嫌人為一名23歲張姓男子，犯案動機疑僅因與對方擦身而過，當下認為自己被瞄一眼遭到挑釁，一時失控動手傷人，訊後全案依《傷害罪》嫌移請新北檢偵辦。