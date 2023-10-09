今（9）日是國慶連假第3日，台鐵表示，連假首日10月7日旅客運量65萬4632人（預估64萬人）、8日66萬2216人（預估62萬3000人），均高於預估值，推估節後返工運量也將高於預期，今日可能上看68萬人、明日上看71萬人。

台鐵表示，節後返工尤以花東返工疏運最重要。台鐵除了原本計劃加開的3列返工專車、26列東部幹線及跨線自強號、及6列北東區間快車（EMU900型）之外，已在台東及花蓮備妥預備編組（EMU3000型），可視旅客需求再加開列車。

台鐵局長杜微與台鐵台東機務段段長張志隆、花蓮機務段段長黃宗賢、花蓮運務段段長許民杰、台東站站長鄭成忠及花蓮站站長楊舜安等今日實地查察台東及花蓮地區運、機各單位返工疏運整備作業。杜微表示，台鐵國慶連假返工尖峰時段北東的售票率已達9成5，尤其國慶日也是收假日當天會是旅客最集中的日子，台鐵將投入最大運能，提供最好服務。

據台鐵表示，今年中秋疏運期間（9月28日至10月2日）共5日，台鐵總開行班次4829列次（含加開144列次），總運量318萬4481人次，每日平均運量63萬6896人次。此前台鐵表示，預期中秋連假每日運量70萬人次。