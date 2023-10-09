加拿大瑜伽服飾品牌lululemon長期鼓勵民眾透過揮灑熱汗甩開憂鬱，也不時舉辦社區活動邀請民眾一同運動管理身心靈健康。品牌近期針對全球14個主要市場進行調查發布「2023全球幸福感報告」，有將近5成男性受調者表示，社會的壓力使他們更難以表達內在感受，近6成的Z世代表示希望可以更自在地表達身心感受而不是假裝幸福；為此lululemon推動一系列Find Your Wellbeing找尋身心幸福的體驗活動，邀請韓國兩大知名人氣偶像SOMI及TaeYang作為活動嘉賓，分享個人故事及如何克服挑戰。

lululemon「2023全球幸福感報告」針對14個主要市場進行調查，以心理、生理及社群幸福感為三大主軸，發現在後疫情的世界，人們的幸福感並未得到改善，而亞太地區每3個人就有1人表示，目前的幸福感受比過去都還要低。 自10月11日起，lululemon將於韓國首爾進行為期4天的活動，偕同lululemon全球及亞太區高階主管、知名藝人、運動員等，透過 Find Your Wellbeing活動鼓勵人們勇敢打破過往面臨社會觀感、壓力及情緒波動挑戰。台灣市場率先響應，自10月21日至10月22日舉辦「Find Your Wellbeing 擁抱身心體驗」邀請大家透過沉浸式體驗或是大使課程，擁抱自己的身心並與世界連結，一起踏上找尋身心幸福的旅程。

知名韓國歌手SOMI在14 歲時透過選秀節目亮相，後續以女子歌唱團體I.O.I成員出道，與同儕相異的出身背景導致幼年時飽受歧視，他進一步表示：「每一個情緒都是影響身心健康的重要因素，情緒低落時身邊有支持我的人是維持身心健康的關鍵。」擁有跆拳道黑帶的 SOMI 會將舞蹈與打拳的力量、平衡性及柔軟度結合，並透過肢體動作傳遞心情及釋放情緒。

被譽為韓國最優秀歌手之一 的TaeYang分享：「我的身心靈幸福是由心態、精神狀態及身體狀況所組成，這是一個互相平衡所達到的結果，缺少任何一塊都無法達到完美的狀態。」TaeYang 表示與周圍的人保持良好的關係並共同營造和諧的互動氛圍是非常重要的，透過日常散步、整理思緒並將自身經歷轉為音樂創作，是他維持身心幸福的小訣竅。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線： 1953。