改編自新生代作家八千子同名小說的台灣原創影集《回憶暫存事務所》，今天在台南市安南區正統鹿耳門聖母廟舉行開鏡儀式時，市長黃偉哲等貴賓特地出席。（市府提供／洪榮志台南傳真）

改編自新生代作家八千子同名小說的台灣原創影集《回憶暫存事務所》，今天在台南市安南區正統鹿耳門聖母廟舉行開鏡儀式。由於該劇主要場景都在台南拍攝，不僅市府文化局協助拍攝事宜，市長黃偉哲也特地出席開鏡，並預祝影集收視長紅。

今天黃偉哲偕副市長葉澤山及及經濟部次長陳正祺、鹿耳門聖母廟主委王增榮等人，與劇組一同啟動開鏡儀式。黃偉哲表示，非常感謝劇組選擇即將迎接台南400的文化古都作為拍攝地，樂見影視產業能持續投資台南、投資台灣，為這塊土地留下美好回憶。

市府指出，《回憶暫存事務所》劇組挑選充滿故事的台南作為主要場景，每集60分鐘、共10集，由莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、伊正、安俊朋、林岱縈、吳信璋、黃允樂等人領銜主演，故事為主角經營一間「回憶暫存事務所」，運用出神入化的易容術和變聲，客製化各式各樣的變身委託案。

市府還說，劇組團隊自今年三月即啟動勘景，歷時半年的時間，最後因為台南的氣候、市府的友善協助以及導演本身是台南人，擇定台南作為主場景的拍攝，全劇在台南拍攝期間，也都由市府文化局協助拍攝事宜。

文化局表示，台南市有影視支援中心單一窗口協助劇組拍攝，也有「台南市政府補助影視業者拍片取景」、「台南市政府文化局拍片取景住宿補助計畫」以及不定期的「岸內影視基地專案補助」，補助業務辦理超過10年，直到今年已經補助73部影片，近年補助影視作品更是成效顯著，像影集《想見你》、電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、國片《孤味》、電視劇《俗女養成記》等，未來歡迎更多優秀作品到台南拍攝。