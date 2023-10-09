聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）今天表示，「相當擔心」以色列和哈瑪斯戰爭對平民造成的影響，戰禍令平民難以取得基本的食物供應。

哈瑪斯武裝分子7日衝過加薩走廊與以色列的邊界，引發與以色列的駁火，以色列也對加薩走廊展開空襲，雙方合計已超過1100人死亡。

總部設在義大利羅馬的世界糧食計劃署在聲明中表示，「相當擔心」以色列和巴勒斯坦領土上「迅速惡化的局勢」以及「這場衝突對受影響人口的衝擊」。

世界糧食計劃署表示：「隨著衝突加劇，包括弱勢兒童和家庭在內的平民在獲取基本食物供應方面面臨愈來愈大的挑戰，食物分配網絡遭到破壞，食物生產受到敵對行動的嚴重阻礙。」

糧食計劃署對食物商店的庫存以及加薩走廊斷電的影響感到擔憂，該地區已長期面臨電力短缺。

世界糧食計劃署表示：「頻繁的斷電帶來了食物變質的威脅。」

世界糧食計劃署表示，已準備好庫存食品，可以分發給流離 失所以及避難所中的人們。世界糧食計劃署並呼籲「各方維護人道法的原則」。