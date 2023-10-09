我國亞運代表團在本次杭州亞運奪下總計19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，總統府今天宣布，代表團優異的表現振奮無數國人。因此，蔡英文總統指示，比照2018年雅加達亞運、2021年東京奧運，由空軍伴飛亞運代表團的台灣英雄回國。

總統府發言人林聿禪表示，蔡總統感謝代表團全體人員的付出，不僅運動員有亮眼表現，教練、隊職員、醫生、物理治療師、運動防護員及行政人員，所組成後勤團隊，更是功不可沒。代表團的優異表現不僅感動國人，也展現台灣持續進步的體育實力，期盼選手們持續努力未來再創佳績。

雖然我國代表團選手已陸續返國，但今日返國的人數會是最大團，預計將在晚間9點30分返抵國門。林聿禪指出，代表團返台在飛航期間，將由空軍派遣2架F-16軍機伴飛，空軍也會以安全考量優先的前提下，全力達成任務，以代表國人表達對全體代表團的感謝，以及政府與人民對體育活動的支持。