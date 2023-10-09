現代人生活壓力大，下午茶常會吃雞排配珍奶來紓壓，小心對身材和健康傷害都很大。對此，醫師建議可以吃海苔，其富含鈣、膳食纖維及維生素C，不僅有助牙齒健康，還能改善便秘、增強抵抗力，是相對健康的零嘴。尤其在鈣含量方面，甚至比菠菜和空心菜豐富。但要注意選擇低調味品項，以免增加身體負擔。

新北市立土城醫院整形外科主治醫師李秉勳和竹北橙蒔美學牙醫診所院長黃文龍，分別在臉書專頁「質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科」和臉書專頁「黃文龍牙醫師 你的微笑工程師｜新竹竹北齒雕植牙假牙專業牙科」發文指出，相較於其他高熱量、高糖分的零食，海苔不僅熱量低，還富含微量營養素，算是刷嘴又不會胖的零食之一。並盤點吃海苔能獲得的3大好處：

1、幫助牙齒健康：海苔能補充鈣質，每100公克海苔約有280毫克鈣質，鈣含量比菠菜和空心菜豐富，有助牙齒健康。

2、改善便秘：海苔的膳食纖維豐富，能幫助排便順暢、減少便秘及排出宿便。

3、幫助肌膚健康：每100公克紫菜即含39毫克維生素C，可以增強抵抗力、維持肌膚健康。維生素C是水溶性維生素，會不斷流失，透過點心來補充剛好。

兩位醫師提醒，想健康吃海苔，應選擇薄鹽或無調味品項，以免過多人工添加物，增加身體負擔。

除此，營養師黃君聖指出，海苔還富含維生素B2，有助維持能量正常代謝及皮膚健康；新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹也提到，每100公克海苔含高達56.2毫克的鐵，其有助造血，不妨當隨手點心補充。

另外，營養師呂孟凡表示，海苔雖然是低熱量點心，但近幾年來較流行的「脆海苔」，每100克的熱量最高可達700大卡，比平均來說100克約400大卡的月餅高上許多，即使富含膳食纖維、碘跟其它礦物質，仍要小心攝取。