9月22日屏東明揚公司發生火災引發粉塵爆炸，造成10人死亡，其中4名消防員殉職，引起社會震驚。國民黨台北市議員秦慧珠質疑，北市府10月3日才排定稽查，讓業者有時間改善。產發局回應，現正針對17家化學物品、運動用品和使用危險物品的且達200平方公尺以上工廠聯合稽查，並將其納入未來聯合稽查對象。

台北市截至今年9月，登記有案的工廠共937家，其中2家工廠申報危險物品，包括台灣菸酒公司台北啤酒廠申報1200公斤的硝酸，高雄空廚松山廠申報柴油750公升、液化石油氣905公升等物品。秦慧珠質疑，市府在10月3日才排定稽查，讓業者縱使有超過申報量的可能，也有時間做「改善」。

秦慧珠指出，在加強工廠火災管理上，北市府只針對面積達200平方公尺以上工廠，要求在2025年底前各單位就權管事項至少檢查1次，明顯太過鬆散。而由產發局主辦，邀集消防局、建管處、勞檢處及環保局等單位辦理的聯合稽查，每半年才辦理3場。

她說，因聯合稽查次數太少，今年至9月查到違規業者僅4家，均為未完成工廠登記，擅自從事物品製造加工，其中2家已經搬遷，1家改善後完成工廠登記，1家仍違規營業遭斷水斷電。9個月才查到4家違法，功能實在太低。

她呼籲，台北市地狹人稠，違規工廠的稽查管理及危險物品的存放更要嚴格管控，否則一旦發生危險事故，釀成災害恐更加可怕。因此市府應訂定專案，要求200平方公尺以上工廠，在今年底前就權管事項至少檢查1次，且北市可另訂單行法規，禁止工廠放置危險物品，讓台北市工廠安全無虞。

產發局工商科長許健輝回覆，去年已訂定，由主管機關消防局、建管處勞檢處和環保局等於2025年以前，至少就權管部分做1次各自稽查，產發局則每半年做3次聯合稽查。

他說，市長蔣萬安9月也裁示，要求針對化學物品、運動用品和使用危險物品的工廠稽查，因此排定於10月3日至24日，至3類、200平方公尺以上17家工廠聯合稽查，200平方公尺以下的33家工廠，也會由產發局稽查。

許健輝強調，之後每半年的聯合稽查，也會將3類、200平方公尺以上17家工廠列為聯合稽查的對象，並挑選其他種類工廠做稽查。